2月に開幕した2025年シーズンのJリーグは、佳境を迎えつつある。そうしたなか、『CIES』は、現行シーズンにおいて、時速15km以上で走る距離の割合に応じた最も運動能力が高い世界のリーグTOP10を発表した。1位 イングランド・プレミアリーグ（22.3%）2位 ドイツ・ブンデスリーガ（21.7％）3位 日本・J1（21.6％）4位 フランス・リーグアン（21.5％）5位 イタリア・セリエA（21.2％）6位 ブラジル1部（20.8％）7位 アルゼンチン1部