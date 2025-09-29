湖池屋は、ポテトチップスブランド「ニッチリッチ」より、『トリュフと黒毛和牛』『漁師のアヒージョ 牡蠣と鯖』の2つの新フレーバーを、9月29日に全国のコンビニエンスストアで先行発売した。10月20日からは全国のスーパーマーケットなどでも販売を開始する。「ニッチリッチ」は、2020年に誕生したブランドで、ニッチで新しい味わいを追求するポテトチップスシリーズ。日常的に楽しむ定番スナック菓子とは異なる、新しい味わいを