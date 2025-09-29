境内の坂から巨大な山車を落とし米の豊作を占う。山口県の無形民俗文化財「本山神事」が28日、周南市で行われました。周南市にある山崎八幡宮の秋の例大祭「本山神事」。徳山藩主・毛利元次が五穀豊穣を祈願して山車を奉納したことが始まりとされ、300年以上の歴史があります。本山と言われる山車の重さは約2トン。釘を一切使わず、つる植物のカズラを使って丸太を結ぶなど、古来からのしきたりに沿って組み立てられています。裸坊