この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、漫画犬(@manga_dog)さんの投稿したレシピです。シナモンの香りが良く、個包装で来客時にも便利な【Biscoff】。漫画犬さんはビスコフを使った、簡単アイスのレシピを公開。材料はたったの2つでできる、ひと口サイズの手軽なアイスに「やってみたい！」と反響が寄せられました。すぐにでも試してみたくなるかも？ 材料はビスコフと牛乳のみ！ひと口アイス