和歌山市で２歳の長女を虐待して死亡させたとして両親が逮捕された事件で、両親は生後４か月の健診を最後に受診させていなかったことが分かりました。平晴流容疑者と妻の菜々美容疑者は、去年秋ごろから今年７月にかけて、当時住んでいた和歌山市の自宅で長女・流菜ちゃん（２）に日常的に暴行を加え、治療を受けさせず死亡させた疑いがもたれています。市などによりますと、両親は生後４か月の乳幼児健診を最後に受診させて