占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ディープに、じっくりモードで。時間をかけるほど、充実する1週間です。何事もテキパキと進めたいあなたですが、今週はできるだけゆっくりと構えていくといいみたい。「こうですかね？」と話をまとめるよりも、「ああでもない、こうでもない」に根気よく付き合うことで