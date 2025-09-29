2025年4月より放送され、大きな話題を呼んだドラマ「波うららかに、めおと日和」。西香はち氏による同名コミックを芳根京子の主演で映像化した本作は、昭和11年を舞台に、"交際0日婚"からスタートする新婚夫婦のピュアな日常を温かく描いたハートフルラブコメだ。 芳根京子と本田響矢が演じる昭和の新婚夫婦のウブさが胸キュンの連続昭和11年の春、関谷なつ美(芳根)は、父・篤三(高橋努)から突然、結婚話を言い渡される。その上、