占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）アンテナを張って、多層式で行く。気が散りやすいムード。集中しなきゃ！とシャカリキになるよりも、気になるものは仕方ないと割り切っていきましょう。なお、能率が下がり過ぎたら、30分でどこまでできるか、“一人タイムレース”をしてみるのもオススメです。自然に集