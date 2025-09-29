水俣市の住宅の窓ガラスを割り、現金5万円を奪ったとして、43歳の男が逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定･職業不詳の塩田一誠容疑者(43)です。警察によりますと、塩田容疑者は28日午後5時15分頃、水俣市にある住宅の敷地内に侵入し、この家に住む男性(75)を脅して窓ガラスを割り、現金5万円を奪った疑いがもたれています。 塩田容疑者と男性は親族関係で、金銭の要求に応じなかったことに腹を立て窓ガラスを