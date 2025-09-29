千葉銀行と千葉興業銀行は29日、経営統合に向けた基本合意を締結したと発表した。2027年4月をめどに持ち株会社を設置し、2行が傘下に入る。連結総資産額で地方銀行業界で2位グループの規模になる見込みだ。午後4時から千葉県内で記者会見する。千葉銀の米本努頭取と千葉興銀の梅田仁司頭取が出席し、経営統合の狙いなどについて説明する見通しだ。