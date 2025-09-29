仙台高裁「1票の格差」を是正せずに実施した7月の参院選は憲法違反だとして、秋田を除く東北5県の有権者が選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が29日、仙台高裁（石垣陽介裁判長）で開かれ、即日結審した。判決は11月7日。弁護士グループが全国の14高裁・高裁支部に一斉提訴した訴訟の一つ。参院選当日の有権者に基づく最大格差は3.13倍で、最高裁が「合憲」と判断した2022年参院選の3.03倍からやや拡大した。投開票当日の