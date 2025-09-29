来年（2026年）は、夏目漱石が熊本に来て130年になります。 【写真を見る】2026年は夏目漱石の熊本赴任から「130年」記念事業として観光ルート作成などを熊本市に提言 その記念事業を検討している有識者会議のメンバー9月29日、熊本市役所を訪れ、大西一史市長に提言書を提出しました。 来年は夏目漱石が熊本大学の前身である第五高等学校に赴任して130年、そして、没後110年です。 節目の年になることから、産学