元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が29日、テレビ朝日系「モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。出演時の「ノーネクタイ宣言」をした。番組10周年を記念して白と赤をベースにスタジオを一新した。「スタジオも新しくなって、僕もネクタイしたら、夏の間に太っちゃって、苦しいんですよ。もうね（ネクタイを）外したいと思ったら、良純さんしてないんだよね」と月曜レギュラーの石原良純を指さした。玉川氏はえんじ色の