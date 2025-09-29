9月28日、帯広競馬場で行われた11R・銀河賞（BG2・4歳・ダ直200m）は、渡来心路騎乗の1番人気、ホクセイハリアー（牡4・ばんえい・金山明彦）が勝利した。2着にフレイムファースト（牡4・ばんえい・金田勇）、3着にスカーレット（牝4・ばんえい・大橋和則）が入った。勝ちタイムは1:59.3（馬場水分1.3％）。2番人気で金田利貴騎乗、カフカ（牝4・ばんえい・金田勇）は、9着敗退。各馬勢いよくスタートを切り、第一障害を果敢