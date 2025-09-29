2007年にブログ「あたし・主婦の頭の中」を開設、月間800万アクセスを誇る人気主婦ブロガー・カータンが、「ビバ 女の古」（主婦の友社）を出版。「50代は楽しい！」という元CAのカータンが、パワフルに明るく愉快に生きる様が描かれている。「テレ東プラス」は、出版記念イベント後のカータンを取材。後編では、更年期真っ盛り！50代ライターをはじめ、編集部員たちのリアルなお悩みをぶつけていく。※前編はこちら！【動画】生死