クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が、４６９名の女性に「今付き合っている人と結婚したいか」というアンケートを行ったところ、約３１％が「結婚相手に相応しくない」と答えました。しかしながら、欠点がある彼を見捨ててばかりいては、いつまでたっても結婚できなくなるかもしれません。そこで今回は、「彼を結婚相手として相応しい男に変身させる」ためには、どんな言葉をかけたらいいか既婚女性