Ｊ２磐田は２９日、ジョン・ハッチンソン監督の解任を発表した。この日の練習から久藤清一コーチが暫定的に指揮を執っている。ハッチンソン氏は今季磐田の監督に就任。ポゼッションを重視するスタイルを目指し、一時は８戦負けなしを記録したが直近は連敗を喫し、勝ち点４８の８位にとどまる。自動昇格圏の２位・長崎とは８差、プレーオフ圏の６位・大宮とは２差となっている。２７日のホーム・大宮戦は２点リードから痛恨の逆