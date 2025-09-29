富士宮市の特産品を集めた物産展が28日、富士山本宮浅間大社で開催されました。「特産品フェア・ふじのみや門前市祭り」は、富士宮市の特産品を知ってもらおうと富士宮市観光協会などが主催したものです。会場の富士山本宮浅間大社には、富士宮市内からおよそ20店舗が集まり、特産品の富士宮やきそばやスイーツなどが販売されました。中でも人気なのが、市内で製造されている日本酒やワインで、富士山のふもとで作られるおい