ミラノ・パラリンピックのパラ・スノーボード競技で代表に内定した坂下恵里選手を応援しようと、28日、出身地の牧之原市で「囲む会」が開かれました。牧之原市生まれの坂下恵里選手は2015年に事故で左足ひざ下を切断しました。2021年からパラ・スノーボードを本格的にはじめ、2021年全国大会で優勝。2025年3月、世界選手権に初出場して、タイムを競うバンクドスラロームで7位入賞し日本初の女子パラ