主人公・さとみは29歳。実の兄の嫁にあたるゆみこは、子育てを理由にさとみの実家を便利な休憩所のように使い、さとみの両親を疲れさせていました。図々しすぎる振る舞いにモヤモヤを募らせたさとみはゆみこに思いを伝え、ゆみこが抱えていた意外な“本音”が明らかになります。『図々しすぎる兄嫁』をごらんください。 兄から連絡があった後、さとみにはゆみこから謝罪のLINEが届きました。電話で話すと、ゆみこは涙ながらに謝