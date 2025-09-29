JR東静岡駅北口のローラースポーツパークが28日、営業最終日を迎え、多くの利用者が訪れました。JR東静岡駅北口の「東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ」は、2017年にオープンし、ローラースポーツができる施設として市民を中心に利用されてきました。この場所では、静岡市が2030年に新アリーナの開業を目指すことから、施設を西ヶ谷総合運動場に移すこととなり、2