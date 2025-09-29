２４日、東京で開かれた「天府文創世界をつなぐ−中国（成都）・日本（東京）文化産業交流会」。（成都＝新華社配信）【新華社東京9月29日】東京で開催の中日文化クリエーティブ企業交流会「天府文創世界をつなぐ−中国（成都）・日本（東京）文化産業交流会」が24日、成功裏に閉幕した。中日両国の文化クリエーティブ企業30社余りが一堂に会し、デジタル技術や創造性を媒介とした産業協力の機会を共に探り、文化クリエーテ