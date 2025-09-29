「国民スポーツ大会」などのため、滋賀県を訪問中の天皇皇后両陛下がバドミントン競技を観戦されました。天皇陛下とブルーのセットアップ姿の皇后さまは午前10時ごろ、大津市の競技会場に到着し、出迎えた関係者とあいさつを交わされました。その後、バドミントン少年男子・成年女子の1回戦を観戦されました。会場内は選手たちの気迫あふれる声が響き渡り、大盛り上がり。両陛下は、説明役の話に熱心に耳を傾け、うなずきながら熱