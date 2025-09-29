けさ、羽田空港内の格納庫の解体工事現場から出火し、屋根や壁など900平方メートルが燃えました。当時、20人ほどの作業員が解体作業をしていましたが、けが人は確認されていないということです。火はおよそ2時間後に消し止められました。国土交通省などによりますと、この火事による航空機の運航への影響はないということです。