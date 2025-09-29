クラフトビール市場が拡大を続ける中、多様なフレーバーや製法を武器にした地域発ブランドが全国に広がっている。特に暑さが長引く今年、フルーツビールやフレーバービールと呼ばれるカテゴリはバーでも市販でも活況となっている。先日上場を発表したオリオンビールは、超少量生産のクラフトビールシリーズ『しまめぐり』を新たに展開。アセロラ、マンゴー、パイナップル等の素材が使われ、沖縄の自然や文化をそのままグラスに詰