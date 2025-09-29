東京・練馬区で出産した直後の赤ちゃんをごみ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われている23歳の母親に対し、検察側は懲役4年を求刑しました。無職の北川望歩被告（23）は去年6月、同居していた男性の家の風呂場で出産した男の赤ちゃんをビニール袋に入れ、近くのアパートにあったごみ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われています。きょうの裁判で検察側は、「家族に相談する機会は十分にあった」とした上で、「