北陸では29日（月）夕方まで激しい雷雨に注意してください。晴れる太平洋側では、真夏日が続出する見込みです。■29日（月）の天気低気圧や前線の影響で東北は昼過ぎまで雨が降り、風も強まる見込みです。北陸は夜まで断続的に雨となり、夕方にかけて激しく降るところがあるでしょう。そのほかでは天気が回復、午後は太平洋側を中心に日差しが戻ってきそうです。晴れるところでは気温が上がり、9月の終わりとは思えない暑さになる