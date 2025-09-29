26日、札幌市西区の公園で男性（43）を襲ったクマは、きょうも市とハンターらが捜索していますが、見つかっていません。現場近くの小学校に通う児童らの多くは、けさ、保護者の車で登校しました。北海道は札幌市西区に「ヒグマ警報」を出していて、札幌市はきょう午後にも、クマが公園や住宅街に侵入しないよう電気柵を設置する予定です。