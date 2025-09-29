車の搬出作業が始まりました。今月12日の記録的大雨で、三重県四日市市の地下駐車場に止めてあった274台の車が水に浸かるなどの被害が出ました。きょう午前10時から車の搬出作業が始まり、駐車場の出口や通路を塞いでいる車から順番に運び出されました。車は仮置き場に運ばれた後、所有者に引き渡され、搬出費用については、運営会社が負担するとしています。駐車場の運営会社によりますと、今後の補償については協議中だというこ