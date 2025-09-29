２９日午前８時５０分頃、千葉県鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷で「幼稚園の送迎バスが民家に突っ込んだ。子供が１０人乗っている。運転手の意識がない」と１１９番があった。鎌ヶ谷市消防本部によると、４０代の男性運転手のほか、女性保育士、園児９人が病院に搬送された。鎌ヶ谷署によると、意識不明だった男性運転手は搬送先の病院で死亡したという。