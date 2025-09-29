歌手松山千春（69）が28日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）不要論を唱えた。セ・リーグは阪神が、パ・リーグはソフトバンクが優勝した。松山は過去に同番組内でCS不要論を唱えてきた。優勝チームを讃えた上で「ただこれ、クライマックスシリーズがありますからね。日本シリーズに出られるのは、どのチームかっていうのはまだ決まってませんからね」と切り出