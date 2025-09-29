BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が発表した「Yes or No」が、ミュージックビデオなしにSpotifyで3億ストリーミングを突破した。韓国メディアが報じた。初ソロアルバム「GOLDEN」の収録曲「Yes or No」は、ミュージックビデオが公開されていないが、音源だけで再生数が3億回を突破した。個人として8作目の3億ストリーミング曲となった。「GOLDEN」では4曲目。BTSアルバムの中のソロ収録曲「Euphoria」を加えれば、9曲目となる。韓国メ