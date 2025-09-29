株式会社ドクタートラスト（東京都渋谷区）のストレスチェック研究所は、2024年度にストレスチェックを受検した1777の企業・団体における55万5956人分の集団分析データをもとに、ストレスの推移や健康リスクなどを調査した「2024年度ストレスチェック全業種データ分析レポート」を発表しました。それによると、高ストレス者が最も多い業種は「宿泊業・飲食サービス業」でした。【表】業種別の「高ストレス者率ランキング」を見る