「おいしくてしっぽぴこぴこ」【動画】「しっぽぴこぴこ」しながらバナナを食べる猫さんこんなひと言とともに、夢中になってバナナを食べる猫さんの動画が「X」に投稿されました。投稿した「むぎと人間」（@mugitokoromo）さん（以下、飼い主さん）にバナナ好きの愛猫「むぎ」くんについて聞きました。むぎくんは飼い主さんにお迎えされて2年になる茶トラ柄の男の子です。むぎくんと飼い主さんのご家族は新居に引っ越したばか