ラーメンやそうめんなどに欠かせない薬味といえばネギ。独特の香りが料理を引き立ててくれますが、口に広がるピリッとした辛みが苦手という人も少なくありません。今回はネギの辛みの正体と、家庭でできる簡単な辛みの抑え方をご紹介します。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *ネギの辛みの正体は「硫化アリル」ネギの辛みを生み出しているのは「硫化アリル」という成分。硫化アリルは玉ねぎやにんにくにも含まれており、