私はアイ（28）。高校を卒業し、地元採用で就職して入社10年目。職場では若手の女性社員のなかから毎年1人、リーダーという名の雑用係を決めています。私が断ったため、今年のリーダーは本社から異動してきたばかりのミサキさん。私は何をお願いされても「無理」とか「できない」とかひたすらゴネて逃げました。すると部内のBBQ当日、ミサキさんがイラついた様子で絡んできたのです。「リーダーはやらない係もしない、一体あなたが