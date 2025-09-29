ドキュメンタリー映画『The Bibi Files（原題）』が、『ネタニヤフ調書 汚職と戦争』の邦題で11月8日よりシアター・イメージフォーラムにて日本公開されることが決定した。 参考：『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の“挑戦的”な国際関係描写全国民必見の“正義論”のゆくえ 本作は、イスラエル本国では上映禁止となり、イスラエル首相ベンヤミン・ネタニヤフ自らが公開中止を求めて訴訟を起こそうと