実りの秋です。岡山市北区の岡山後楽園の田んぼで、小学生が稲刈り体験を行いました。 【写真を見る】岡山後楽園の「井田」で小学5年生120人が稲刈り体験立派に実ったもち米の稲を収穫 （後楽園スタッフ）「ここに鎌を当てて、下に引く」 後楽園にある田んぼ「井田（せいでん）」で行われた収穫体験会です。子どもたちに地域の農業への関心を高めてもらおうという試みで、岡山中央小学校の5年生約120人が参加しました。 児童