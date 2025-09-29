瀬戸内市の国立ハンセン病療養所、長島愛生園で地元の合唱グループなどによるコンサートが開かれました。 【写真を見る】瀬戸内市のハンセン病療養所 “長島愛生園” で地元の合唱グループなどがコンサート【岡山】 コンサートは瀬戸内市内の各地で音楽イベントを開催している瀬戸内アーツカウンシルが、入所者に楽しんでもらいたいと4年前から毎年開いているものです。今回は地元の合唱グ