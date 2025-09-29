警察によりますと、きょう（29日）午前、岡山県吉備中央町でコンバインが横転する事故があり、高齢の男性が死亡したということです。消防によりますと午前8時40分ごろ、119番通報があり、この男性を救急搬送したということです。 コンバインは道から田んぼに転落したとみられていて、警察は男性がコンバインの下敷きになった可能性もあるとみて、事故の原因を調べています。