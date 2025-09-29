グローバル韓食ブランド「bibigo」とSEVENTEENがコラボレーションしたポップアップイベントが、10月2日（木）〜12 月24 日（水）まで、新橋にある複合型ショップ「bibigo Market」で実施されることが決定した。【写真】モグモグショットがかわいい！ノベルティのスナップフォト一覧■スナップフォトをプレゼント今回開催される「bibigo｜SEVENTEEN MARKET」は、SEVENTEENの公式カラーである“ローズクォーツ＆セレニティ”に