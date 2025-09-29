2025年3月期 全国253信⽤⾦庫「総資⾦利ざや」調査全国253信用金庫の2025年3月期の「総資金利ざや（中央値）」は0.19％で、前年（0.20％）より0.01ポイント低下した。前年を上回ったのは、104金庫（構成比41.1％）と4割にとどまった。「資金運用利回り（中央値）」は1.10％（前年1.03％）と前年より0.07ポイント上昇したが、「資金調達原価率（中央値）」も0.88％（同0.82％）と前年より0.06ポイント上昇し