10月の「減らそう犯罪」月間に合わせ、広島市で学生と警察が防犯意識の向上を呼びかけました。JR天神川駅前で呼びかけたのは、比治山大学短期大学部の学生4人です。広島県警によると、今年県内で発生した自転車の盗難被害のうち、約7割が鍵をかけていなかったということです。また、去年に比べて被害額が増えている特殊詐欺への注意も呼びかけました。■比治山大学短期大学部2年藤本花鈴さん「自分も自転車に乗るので、盗難に気