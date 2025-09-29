けさ、大阪府羽曳野市の近鉄古市駅で人身事故がありました。亡くなったのは男子中学生で、ホームから線路に入ったとみられています。２９日午前７時半ごろ、近鉄南大阪線の古市駅のホームで、「列車事故です」と男性駅員から１１０番通報がありました。警察によりますと、藤井寺市内に住む１５歳の男性中学生がホームから線路に飛び込み、大阪阿部野橋発・河内長野行の準急列車にはねられたということです。男子中学生は搬