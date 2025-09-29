俳優のオダギリジョーが監督、脚本、演出、編集を務め、出演もしている映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』(公開中)の初日舞台挨拶が実施され、オダギリ監督、池松壮亮、麻生久美子、永瀬正敏が登壇した。映画版『オリバーな犬』の初日舞台挨拶が実施『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』は、2021年に俳優のオダギリジョーが脚本、演出、編集を務めNHKで放送されたテレビドラマ。2022年にはシーズン2が放送さ