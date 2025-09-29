住宅の窓ガラスを割って親族を脅し、現金を奪ったとして、男が緊急逮捕されました。 強盗の疑いで緊急逮捕されたのは、住所不定、職業不詳の塩田一誠容疑者（43）です。 塩田容疑者は9月28日午後5時15分ごろ、熊本県水俣市の住宅の窓ガラスをバールで割るなどして住人の男性（75）を脅し、現金5万円を奪った疑いがもたれています。 警察によりますと、塩田容疑者はこの男性の親族で、警察が周辺を捜索したところ、近くの