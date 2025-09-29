J2磐田は29日、ジョン・ハッチンソン監督（45）との契約を28日付で解除したと正式発表した。また、コーチのショーン・オントン氏（38）、ヘッド・オブ・フットボール・ディベロップメント&パフォーマンスのアーチ・セリミ氏（40）との契約も解除した。後任については決まり次第発表される。29日の練習から久藤清一コーチ（51）が暫定的に指揮を執る。ハッチンソン監督はクラブを通じ「選手やスタッフが全身全霊で J1昇格