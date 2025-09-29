金の価格が、初めて1グラムあたり2万円を超えました。田中貴金属工業が29日朝に公表した国内の金の価格の指標となる小売価格は、1グラムあたり2万18円で、初めて2万円を超えて最高値を更新しました。今月1日に1グラムあたり1万8000円台となり、およそ1か月で2000円以上値上がりしたことになります。アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会が利下げを続けるとの見方が広がり、相対的にドルの魅力が低下していることや、中東情勢などが依