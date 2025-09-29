大川原化工機を巡る冤罪事件で、検察審査会が当時の捜査員2人の不起訴を「不当」と議決したことを受け、記者会見する大川原正明社長（右）＝29日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ機械製造会社「大川原化工機」の冤罪事件を巡り、警視庁公安部で捜査に携わり、虚偽有印公文書作成容疑などで不起訴となった2人を検察審査会が「不起訴不当」と議決したことを受け、同社側が29日、東京都内で記者会見した。大川原正明社長（76）は