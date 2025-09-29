今月12日の記録的な大雨で浸水被害があった三重県四日市市の地下駐車場で水没した車の搬出作業が、29日に始まりました。今月12日の記録的な大雨で、四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では274台の車が水没しました。車の搬出作業は午前10時ごろから始まり、民間の会社がレッカー車2台を使って、順次車両を運び出しました。車は、いったん仮置き場に運ばれ、その後、所有者に引き渡されるということです。搬出作業は当面続